Le diocèse de Grenoble-Vienne compte 220 prêtres, dont 120 en activité. Leur âge varie entre 30 et 70 ans. 4 prêtres ont dû quitter leur ministère dont un pour burn out. Le Père Loïc Lagadec, 43 ans, vicaire général, explique :

Le père Jean-Baptiste, 38 ans, chargé de la paroisse Saint-Mathieu du Saint-Eynard qui comprend les communes de Meylan, Corenc, La Tronche et le Sappey, indique :

“Etre prêtre, c’est avant tout une vocation : celle d’aimer Dieu et les autres. Mais il faut savoir prendre du recul et garder des moments pour soi, pour se ressourcer. Sinon, on s’épuise, on s’oublie et on peut tomber en dépression. Ce que vous appeler le burn out !”