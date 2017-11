Le diocèse de Lyon recrute pour l’accueil des immigrés

Le diocèse de Lyon recrute un assistant H/F pour la Cellule d’accueil des migrants, un assistant H/F pour le service des pèlerinages, un agent de service H/F et un assistant administratif H/F.

Vous souhaitez postuler ? Rendez-vous sur l’espace de recrutement en ligne !

Pour le premier poste, l’ACLAAM – La Cellule Migrants du Diocèse de Lyon – recrute 1 Assistant H/F en CDI à mi-temps.

Missions principales

Vous assurez le secrétariat et l’assistanat administratif en soutien au coordinateur de la cellule pour la gestion quotidienne du service (réponses, courrier, demandes et démarches administratives…).

Vous assurez le lien avec les paroisses et associations locales d’accueil des migrants afin d’assurer la transmission des informations et le suivi de chaque entité. Vous assurez également un premier niveau de réponse aux paroisses demandeuses et ré-orienter éventuellement vers les interlocuteurs adéquats, et relancer les paroisses quand nécessaire.

Vous participez aux projets du service et à l’organisation des formations à destination des paroisses.

Présence en journée et/ou demi-journée en semaine.

Présence possible en soirée (1 fois par mois) + en week-end (1 à 2 fois par an).

Compétences attendues