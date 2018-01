Le diocèse de Marseille vend une église pour 500 000€

40 ans après sa fermeture au public, et après avoir échappé de justesse à plusieurs projets de destruction, l’église Saint-Martin d’Arenc fait l’objet d’un plan de sauvetage suite à un accord entre le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et le diocèse de Marseille. Mais cette église construite en 1913 deviendra un espace ultramoderne à vocation économique et culturelle, ouvert à la fois au public et aux entreprises.

Construite en 1913, cela signifie qu’elle appartenait bien au diocèse et non pas à l’Etat, puisqu’elle est postérieure à la loi de 1905. Le diocèse peut donc la vendre , apparemment sans regret, à la Ville de Marseille pour la coquette somme estimée à un demi million d’€. L’archevêque estime ainsi la « sauver ». Il ne manque pas d’audace. Plus facile d’empocher 500 000 € que de remplir une église… L’évangélisation c’est juste bon pour les communiqués officiels.

Selon les vues d’artistes, les trois niveaux de l’église accueilleront, disposés en passerelles et coursives, des espaces de travail partagés (co-working), des espaces d’exposition et de conférence, des boutiques, une buvette et une régie vidéo, le tout desservi par ascenseur. Une perspective qui enchante Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille:

“Détruire une église n’est jamais une solution. Et la population du quartier ne l’aurait pas compris. D’autant que cet édifice a une vraie cohérence. Avec ce projet, il sera le témoin du passé dans une ville en devenir ; une sorte de Saint-Patrick de Marseille”. “Elle était désacralisée de fait, reconnaît l’archevêque. Financièrement, nous n’avions pas les moyens de la remettre en état”.

Le diocèse va donc céder au Département l’édifice et sa parcelle de 3 000 m², pour la somme de 550 000€ (estimation des Domaines), tandis que la collectivité s’engage à investir 6,1 millions d’euros sur le site.

