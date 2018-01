Le diocèse de Poitiers diffuse un article pro LGBT

Dans son journal diocésain de décembre à février

Extrait (bas 2e colonne):

“Malheureusement ce n’est pas L’Église qui nous a aidés car, ses prises de position, surtout au moment de la loi sur le mariage pour tous, nous ont révoltés. La société venait de vivre un grand pas et une fois encore, beaucoup de chrétiens restaient en dehors de cette évolution. Il est difficile d’être à l’aise dans une église qui ne reconnaître pas une partir de ses membres. Ira-t-elle jusqu’à reconnaître ses erreurs passées ?”

Extrait (fin dernière colonne) :

“Depuis 5 ans, Mgr Wintzer, a donné mission à quelqu’un, sur le diocèse (Isabelle P. ). Des initiatives semblent semblent faire exploser un certain carcan. Ces actions sans bruit, on en parle pas assez. Nous tenons à remercier notre archevêque d’avoir osé ouvrir la porte.”

Il semble inacceptable de lire un tel article dans un journal officiel catholique dénigrant l’action de leurs frères s’étant mobilisés contre la loi Taubira et le mouvement LMPT n’avait rien de méprisant envers les homosexuels. L’auteur (“12 parents du pays niortais” ?) emploie volontairement un ton rebelle et se considère lui-même, tout comme l’action du diocèse, comme en rupture avec la doctrine de la Sainte Église catholique … et il a probablement raison. Sécularisation manifeste du diocèse de Poitiers qui dérive vers une conception humanitariste de l’Église adorant un dieu impersonnel et relativisé dans une religion sans exigence, donc sans péché. Ce diocèse de Poitiers est sinistré et subit toujours l’héritage de Mgr Joseph Rozier ; les derniers archevêques poursuivant la même politique. Le diocèse ne compte quasiment plus de vocation. Les derniers et rares candidats préférant souvent et depuis longtemps aller se former ailleurs pour accéder à une meilleur qualité d’enseignement.