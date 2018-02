Le diocèse de Saint-Brieuc finance-t-il le CMR ?

Le CMR a 9 salariés nationaux. Quand la CEF dément subventionner le MRJC à hauteur de 550 000€ en faisant courir le bruit que ce mouvement ne reçoit que 15000€ par an, on comprend qu’elle ne compte pas le salaire des permanents… Combien le MRJC compte-t-il de permanents ?

Dans le diocèse de Saint-Brieuc, il y a une permanence du CMR, le mardi de 9h à 12h (vous pouvez appeler le 02 96 68 13 59). La présidente de l’antenne diocésaine est Mme Annie Le Mercier (annielemercier22@gmail.com 06 42 48 00 89), assistée d’une secrétaire, Mme Gisèle Lehnert (gl-cmr22-secretaire@orange.fr 02 96 22 09 45). Mais celui qui doit savoir d’où vient et où va l’argent est le trésorier, M Yves Le Roy (mais ses coordonnées ne sont pas en ligne).

La Fédé CMR 22 propose une rencontre / échanges sur le thème « Réalités humaines du métier d’agriculteur. Situations… Questions… Horizons… » à Plaintel. Ouvert à tous de 12h30 à 16h. Contact : Annie Le Mercier au 06 42 48 00 89 ou sur gl-cmr22-secretaire@orange.fr. Lieu : Salle Notre-Dame, 22940 Plaintel. Adresse : 2 rue de Bel Air

La JOC et le MRJC sont également présents dans ce diocèse.