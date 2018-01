Le diocèse de Saint-Denis en déficit

Les 900 000 € de déficit en 2017, sur un budget de 8 M€, vont être comblés essentiellement par des legs. Mgr Pascal Delannoy est conscient que cela ne peut pas durer :

« Mais on ne peut pas compter que sur ça, car il est impossible de les anticiper». « Un quart de la population de Seine-Saint-Denis vit sous le seuil de pauvreté. Or la majeure partie des recettes repose sur le denier de l’Église. La part dans le département est faible, de l’ordre 32 % de nos recettes, contre 40 % au niveau national ». « Sur les 117 lieux de cultes, 70 sont à la charge du diocèse, une part plus importante qu’ailleurs. Il faut savoir que les églises construites après 1905 appartiennent aux diocèses, et non aux communes. En Seine-Saint-Denis, beaucoup d’édifices religieux ont été construits après la Seconde Guerre mondiale pour accompagner le développement économique et l’augmentation exponentielle de la population ».

La rémunération des 120 prêtres, dont le traitement est d’environ 1 000 €, et du personnel laïc représente la moitié du budget global. L’enjeu pour l’avenir est désormais de reconquérir des fidèles, et donc de potentiels bienfaiteurs. En ce début d’année, un kit d’informations doit être envoyé aux prêtres et personnel laïc, pour que ces derniers sensibilisent les croyants à la nécessité de faire des dons à l’église.

Un représentant du diocèse s’étonne en effet :

« certaines communautés présentent dans le département préfèrent donner dans leur pays d’origine. »

Source