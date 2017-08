Le diocèse de Saint-Dié vend 4500 livres

Quelle est la mission de votre association ?

« Notre vocation première est la préservation et la conservation de la bibliothèque du diocèse de Saint-Dié qui possède des fonds très importants. À ce titre, je souhaite remercier Mgr Mathieu, notre ancien évêque aujourd’hui retraité, grâce à qui nous avons enclenché une dynamique et sauver ce trésor, et surtout Mgr Berthet, évêque du diocèse depuis septembre 2016, qui a la ferme volonté de valoriser ce patrimoine d’une valeur inestimable. »

Comment fonctionnez-vous ?

« Nous sommes une équipe composée uniquement de bénévoles qui consacrent énormément de temps à l’association. Notre source de revenus est la vente de livres via notre vente annuelle ou à travers le réseau des bibliothèques chrétiennes. Grâce au bénéfice récolté, nous avons créé une magnifique exposition au musée sur le thème ‘’Fastes et trésors de l’Église Cathédrale de Saint-Dié’’ et édité un somptueux catalogue. Cette exposition se termine le 16 septembre avec deux conférences et une visite guidée. »

Quelles sont les particularités de votre prochaine vente ?

« Ce sera la 7e. Elle aura lieu le samedi 2 septembre de 10 h à 16 h dans l’ancien appartement épiscopal au 21, avenue de Robache. Nous proposons aux acheteurs, de plus en plus nombreux chaque année, de nombreux ouvrages en excellent état, sur des thèmes très différents. Ils y trouveront ainsi de très beaux livres sur l’art, des ouvrages de philosophie ou encore des manuscrits du XVIIIe et un important fonds régional. Les amateurs de livres de guerre ne seront pas en reste puisque nous proposons également beaucoup de manuels sur ce sujet. Notre vente est ouverte à tous. Nous avons également des dictionnaires d’occasion de différentes langues ou des livres de tous les jours comme des romans. Sans oublier les ouvrages religieux qui sont notre matière de prédilection. Grande nouveauté cette année, nous proposons aussi des disques vinyles. »