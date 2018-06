Disputatio – “Peut-on accueillir tout le monde ?”

La disputatio a vu s’affronter, le 25 mai, sous les voûtes de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, le père jésuite Jean-Marie Carrière, bibliste, professeur d’exégèse au Centre Sèvres et ancien responsable de JRS France (Jesuit Refugee Service / Service Jésuite des Réfugiés), puis de JRS Europe, et Laurent Dandrieu, rédacteur en chef des pages culture de Valeurs actuelles, qui a publié en janvier 2017, aux Presses de la Renaissance, une analyse critique des positions de l’Église intitulée Église et immigration : le grand malaise. Le Pape et le suicide de la civilisation européenne.