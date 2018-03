Du 20 au 23 mars : Assemblée plénière de la CEF

Les 120 évêques français se réunissent de mardi à vendredi à Lourdes pour leur assemblée plénière de printemps à huis clos.

Mardi, le jésuite Hans Zollner, membre de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, interviendra sur le douloureux sujet des abus sexuels au sein de l’Eglise. Un documentaire sera diffusé mercredi soir sur France 3, «Pédophilie, un silence de cathédrale»…

Autre sujet qui devrait être abordé : le financement et la catholicité de certaines associations de laïcs, comme le MRJC et la JOC, suite au scandale de janvier dernier. La CEF a cherché à enterrer le sujet, mais certains évêques comptent bien remettre le dossier sur la table… si on leur en laisse l’opportunité.