Les écoles catholiques renforcent le dialogue interreligieux

A l’école, on n’apprend plus seulement à lire, écrire, compter. On apprend le dialogue interreligieux… Sept ans après la parution du document « Musulmans en écoles catholiques », l’enseignement catholique publie un nouveau texte intitulé « Éduquer au dialogue, l’interculturel et l’interreligieux en École catholique », mis à la disposition de tous les enseignants. Joseph Herveau, chargé de l’interreligieux au sein de l’enseignement catholique et diacre du diocèse de Saint-Denis, explique :

« En 2013, nous avons pris conscience de l’islam radical, mais nous ne percevions ses effets que par des biais réducteurs, comme la question du voile intégral. Il ne faut pas se poser les questions d’interreligieux et d’interculturel en termes négatifs ».

Joseph Herveau est conscient des risques que suscite une telle démarche : repli identitaire de certaines familles catholiques, tentées par les écoles catholiques hors contrat, accusation de relativisme réduisant l’enseignement catholique à « une école comme les autres »….

Le texte est ici.