Eglise vandalisée : réaction de Mgr Boulanger

L’église du Marais-la-Chapelle, près de Falaise (Calvados), a subi plusieurs actes de vandalisme ces derniers mois. Le dernier en date : le tableau du chemin de croix découpé au cutter. L’évêque de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Boulanger, a réagi dans un communiqué. L’évêque de Bayeux-Lisieux

« condamne ces actes qui ne respectent pas un lieu de prière, son patrimoine et les personnes qui le fréquentent ».

L’évêque apporte, par ailleurs, son soutien au maire, au curé de la paroisse, ainsi qu’à la population « blessée par ces dégradations ».

« Nos églises sont des signes visibles et estimés de l’histoire chrétienne de notre pays. Leur ouverture régulière leur permet de continuer à rayonner et à accueillir aussi bien les fidèles qui viennent prier que les touristes de passage. » « L’ouverture de nos églises dans la vigilance est un signe de foi, d’espérance et de charité. »