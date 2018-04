En quoi ne serait-il pas catholique de défendre nos frontières ?

Samedi 21 avril, une centaine de militants de Génération Identitaire ont pris position au col de l’Échelle, à 25 km de Briançon, dans les Hautes-Alpes, afin de barrer la route aux immigrés clandestins. Ils n’ont fait preuve d’aucune violence. Ils voulaient souligner que nos frontières méritent d’être protégées et que c’est possible avec de la volonté. Ils ne s’en sont pris à personne : leur opération de communication a été rondement menée, car toute la classe politique et la presse ont évoqué cette affaire. Et même certains évêques. Et c’est là que l’on s’interroge. Mgr Xavier Malle, évêque de Gap, s’est exprimé sur cette affaire, avant d’être interpellé par des catholiques :

Ne pas ajouter de la difficulté à la difficulté, de la souffrance à la souffrance, ne pas instrumentaliser les migrants… aurait été un juste discernement. https://t.co/0G1T7YHZl0 — Mgr Xavier MALLE (@MgrXavierMALLE) 21 avril 2018

Sans commentaire. pic.twitter.com/yZXK5vgm5C — Mgr Xavier MALLE (@MgrXavierMALLE) 22 avril 2018 Les évêques qui passent leur temps à défendre l’immigration clandestine et n’ont pas un mot pour les Français qui la subissent concrètement tous les jours commencent sérieusement à ma fatiguer. Commencez par vos occupez de vos ouailles avant d’aller en chercher de nouveaux. — Le Hérisson (@Herissident) 21 avril 2018

Il y a eu, parmi les migrants, des terroristes, est ce trop demander que de contrôler les frontières comme cela se fit toujours ? — centurion Plindastنs (@Mad_______Max) 22 avril 2018

Monseigneur, relisez le Catéchisme de l’Église Catholique, je vous prie. Avec tant de SDF, de personnes sans emploi, de difficultés financières et de non-respect de notre patrimoine, est il toujours raisonnable d’accueillir encore?#StopMigrantsAlpes pic.twitter.com/KEZ4kQ5pYj — 《On》 (@On_lacherien) 21 avril 2018



En quoi défendre la frontière contre l’immigration illégale serait contraire au catéchisme ? On ne comprend pas bien ce type de réaction épiscopale. Et il est même difficile de ne pas faire le lien avec le besoin, même chez les plus orthodoxes d’entre eux, de reconstituer un capital d’honorabilité auprès des puissants de ce monde, suite à leurs prises de position publiques sur la bioéthique, le mariage ou encore l’avortement.