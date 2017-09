Festa di a Madonna di a Sarra avec Mgr de Germay

Ce pèlerinage a lieu toutes les années début septembre. En procession les fidèles ont rejoint le sanctuaire, perché sur les hauteurs de la ville de Calvi, pour une veillée. Dimanche matin à 10h30, c’est en plein air au sanctuaire que la foule se retrouvait pour assister à la messe présidée par Mgr Olivier de Germay, avec la présence des membres des confréries Saint-Antoine et Saint-Erasme de Calvi. Parmi les nombreux fidèles, on notait la présence de Ange Santini, maire de Calvi, Frédéric Guglielmi, secrétaire général de la sous-préfecture, le colonel Jean de Monicault, chef de corps du 2e REP de Calvi, Pancrace Guglielmacci, Marie Luciani et Jean-Louis Delpoux, adjoints au maire de Calvi, Dominique Andréani, Maire de Cateri, Claude Deceuninck, président de l’association des anciens combattants de Calvi-Galeria…

Mgr Olivier De Germay a déclaré :

“Je suis très heureux de pouvoir être parmi vous aujourd’hui dans ce lieu béni où je viens pour la deuxième fois. Maintenant je sais qu’il y a une route pour y accéder. La première fois j’étais venu à pied par le petit sentier parce que j’ignorais qu’il y avait une route. Un pèlerinage se fait à pied. Je suis là pour fêter avec vous la Vierge Marie, même si aujourd’hui nous sommes dimanche, jour consacré à Dieu, cela ne nous empêche pas de fêter Notre-Dame, notre mère, notre reine, reine de la Corse la Vierge Marie que nous aimons tant. C’est pour moi un petit peu la dernière étape d’un petit marathon marial qui a débuté le 7 au soir à Lavasina, le 8 au matin à Casamaccioli et l’après-midi au couvent d’Alesani, hier a Vallica et donc aujourd’hui parmi vous toujours pour fêter la Vierge Marie .Vous connaissez comme moi la sécheresse qui touche la Corse. aussi, hier on a prié pour que le Seigneur nous apporte la pluie et notre voeu a été exhaussé puisque cette nuit nous avons eu la pluie. Mais la Vierge Marie nous a quand même préservé pour aujourd’hui en attendant un peu plus tard pour le reste de la pluie. Je dis ça avec humour mais bien sur nous portons dans nos prières pour tous ceux pour qui est un vrai problème, notamment les agriculteurs qui souffrent de cette situation. Je vous invite frères et soeurs dans nos prières aujourd’hui à avoir une pensée à ceux victimes des ouragans dans les Antilles et en Floride. Certains ont tout perdu. Et bien sur nous prions pour notre Pape François qui est en voyage en Colombie où il s’efforce la-bas d’être un ambassadeur de la Paix”.