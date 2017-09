Humanisme et Résilience cherche des locaux

Humanisme et Résilience, association catholique non soutenu par son évêque, parce que ses fondateurs ne fréquentent pas au quotidien les “bonnes” paroisses, recherche locaux pouvant servir de bureau et bénéficiant d’un espace pour salle de cours de soutien à des étudiants issus de bacs professionnels à Montpellier.

Le loyer le plus “alléchant” emporterait notre suffrage.

Nous organiserons le “mercredi après-midi” des cours de théâtre pour jeunes porteurs de trisomie.

“Ce qu’Il a caché aux sages et aux savants,IL l’a révélé aux plus petits.”