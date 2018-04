C’est le message de Mgr Thierry Jordan, archevêque de Reims, avant de partir à la retraite :

“C’est ma 19ème année ici. Il est donc temps de passer la main. Pour cette dernière fois, j’essaye de donner du courage à la communauté chrétienne mais aussi de m’adresser plus largement à la population de ce diocèse.

Quel message souhaitez-vous transmettre ?

Notre pays vient de vivre des évènements dramatiques, à Carcassonne et à Trèbes. Je n’oublie pas non plus l’assassinat vraisemblablement antisémite de Mireille Knoll. Tout ça nous touche tous profondément. J’ai écrit au responsable de la gendarmerie de Champagne-Ardenne pour lui dire ma profonde solidarité et mon respect pour les forces de l’ordre qui savent susciter des hommes d’honneur. Je pense aussi aux autres victimes innocentes qui ont été tuées ou blessées. Je me suis notamment exprimé sur le sujet à la cathédrale, le jour des Rameaux.

Qu’avez-vous dit lors de cette messe ?

J’ai parlé avec mon cœur pour dire que c’est notre pays tout entier qui est vie pour les hommes. J’ai aussi dit qu’il fallait porter dans notre cœur les victimes, leurs familles et tous ceux qui œuvrent pour le vivre ensemble et la paix. Sachez que je n’ai pas bien vécu le débat qui s’est engagé sur le plan politique, avant même que ces victimes soient enterrées. C’était indécent. Que dans notre pays démocratique, on mette les choses à plat et regarde ce qui peut être amélioré, est normal. Mais la décence exige qu’on attende un peu et qu’on se parle entre citoyens responsables. Cela peut arriver n’importe où et à n’importe quel moment, mais il ne faut pas faire d’amalgame avec l’islam. Il ne faut pas non plus fantasmer à partir de données inexactes. Certains disent par exemple que la France est envahie par les musulmans. Ce n’est pas vrai ! Il y a une quarantaine d’années, la population musulmane en France était de 8 %. Aujourd’hui, elle est comprise entre 8 et 8,5 %. Nous ne sommes donc pas envahis ! Certains font aussi le lien avec les réfugiés. C’est faux de dire que les terroristes se trouvent chez les réfugiés.

Pourquoi selon vous les gens ont-ils si peur ?

Parce que l’islam est plus visible qu’autrefois. C’est courant aujourd’hui de voir des femmes voilées. Elles ne sont pas pour autant des terroristes. Je dis à ceux qui ont peur qu’il faut garder son sang-froid. Il faut nommer le mal là où il se trouve mais il faut, aussi, nourrir le bien.”

Il quittera ses fonctions le 31 août, le jour de ses 75 ans. Nous ne le regretterons pas.