Mgr Malle obtient le soutien des communistes

C’est le grand retour des années 60, quand les évêques de France flirtaient avec le Parti communiste sur la question sociale, en pleine Guerre Froide et tandis que des chrétiens étaient persécutés dans les goulag.

Il n’y a plus d’URSS, mais il y a une offensive mondiale de l’islam, qui terrorise et persécute les chrétiens dans les pays où ils sont minoritaires, et qui viennent répandre le sang dans nos pays.

Mgr Malle, évêque de Gap, a fait lire dans toutes les paroisses de son diocèse un message pour appeler à aider les immigrés, qui sont souvent des hommes seuls. Le Parti communiste des Hautes-Alpes a apporté son soutien à l’évêque, suite aux critiques prononcées par le Rassemblement national :

“Les communistes haut-alpins expriment leur indignation face à ces attaques à l’encontre de l’évêque à la suite de son appel, dans les messes célébrées ce week-end, à la solidarité envers les migrants et les familles qui leur viennent en aide”. “Ces hommes, femmes et enfants en détresse fuient la guerre, la misère. Leur arrivée dans les Hautes-Alpes fait suite à de longs parcours au cours desquels ils ont dû faire face à mille difficultés. Avec l’évêque, les communistes haut-alpins affirment que la solidarité avec les migrants est un devoir d’humanité.”

L’Eglise de France est devenue une ONG.