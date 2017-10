Inauguration de la chapelle rénovée du Saint-Pilon au sommet du massif de la Sainte-Baume

Samedi, Monseigneur Rey est monté jusqu’à ce haut lieu de la chrétienté sur la crête du massif de la Sainte-Baume. Un lieu de dévotion, mais aussi un site patrimonial emblématique du futur Parc naturel régional.

Suzanne Arnaud, la dévouée maire de Riboux, minuscule village niché au pied du massif de la Sainte-Baume, était envahie par l’émotion samedi matin au moment de monter dans l’hélicoptère qui allait la conduire à la chapelle du Saint-Pilon, à 994 mètres d’altitude. Là-haut, quelque trois cents pèlerins, randonneurs, bénévoles et élus, venus de tout l’ouest-Var et montés à pied depuis l’hostellerie de la Sainte-Baume à Plan-d’Aups ou de Riboux, étaient au rendez-vous pour l’événement: l’inauguration et la bénédiction de cette chapelle née en 1493, point culminant du pèlerinage dit “chemin des Roys” menant de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à la grotte de Sainte Marie-Madeleine.

Elle avait décliné avec le temps, après avoir été ravagée durant la Révolution, avant sa rénovation, financée en très grande partie par la communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume, présidée par Ferdinand Bernhard. Ce chantier exceptionnel a nécessité 60 tonnes de matériel héliporté, dont douze palettes de pierres d’Espeil taillées en atelier par des compagnons. Un chantier hors du temps, sans eau et sans électricité, sans route, mené en deux phases durant les étés 2015 et 2017.

L’évêque du diocèse de Fréjus/Toulon Monseigneur Dominique Rey, qui avait effectué d’un pas de marcheur entraîné la montée jusqu’à la crête du massif, a ensuite béni la chapelle du Saint-Pilon: “Que ce soit un lieu de paix, de fraternité, et de rencontre avec le Seigneur”.

Une troisième tranche de travaux est prévue sur le site de la chapelle du Saint-Pilon en 2018. Marielle Serre, chef de projet depuis 2013 de la restauration de la chapelle, annonce :

“La statue provisoire en plâtre de Marie-Madeleine va être remplacée par une statue en marbre blanc de Carrare, grâce au mécénat de l’architecte Rudy Ricciotti. Et nous allons terminer de restaurer la table d’orientation”.

