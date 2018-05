Jubilé pour le diocèse de Saint-Etienne

Mgr Bataille est interrogé sur ce synode qui s’ouvre :

Pour l’occasion, le diocèse a renouvelé son logo :

Ce nouveau logo signifie à la fois une identité, une continuité, une promesse et une perspective.

Continuité La continuité est, à elle-seule, un marqueur important de ce logo « revisité ». 10 ans après la création du logo initial, cette recomposition sans rupture d’identité, accompagne un nouvel élan, une nouvelle étape et particulièrement la dynamique jubilaire de notre diocèse. Ainsi ce logo reprend les composantes de l’ancien logo et leur signification :

• Les cailloux du chemin dans leur mosaïque colorée – bleu de la Loire, vert de la de la nature et des montagnes mais aussi emblème associé à la ville de Saint-Etienne, anthracite du charbon.

La croix dans expression de vie, d’accueil et d’ouverture au chemin

Perspective renouvelée et jubilaire

Le nouveau logo recompose tous ces éléments dans une nouvelle dynamique :

En mettant en valeur le nom « diocèse de Saint-Etienne », la nouvelle composition souligne, à travers le siège épiscopal, la référence à saint Etienne, notre saint patron pour le diocèse tout entier.

Les cailloux, à la fois plus légers dans leur traitement graphique, affirment plus nettement un une ligne, une perspective. D’un caillou à l’autre, se dessine en creux et de plus en plus nettement, une flèche qui désigne un au-delà lumineux de la Croix.

Dans notre démarche jubilaire, ce logo renouvelé prend tout son sens : Les 3 cailloux pour les 3 années de notre démarche ; la Croix jaillie de l’année jubilaire qui semble nous accueillir et nous indique la route à poursuivre ; le caillou jaune et lumineux qui marque cet « au-delà » vers lequel le Christ nous conduit.