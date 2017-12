Le kit Credo de Mgr Le Vert

Mgr Jean-Marie Le Vert est évêque émérite de Quimper et Léon, Président de l’ADDEC (Alliance des Directeurs et Directrices de l’Enseignement chrétien), et Membre du Conseil épiscopal pour l’Enseignement catholique. Il présente l’émission CREDO sur la chaîne de télévision KTO. Il publie “Le Kit Credo Je crois en Dieu” (248 pages . 19,90€ . Parution le 10 janvier 2018).

Quand les souvenirs de catéchisme sont lointains ou inexistants, le Kit CREDO est une aide efficace, rapide et fidèle à la foi de l’Église. Pour (re)découvrir ce que croit un catholique, ce livre et ses trois DVD proposent en séances de quelques minutes (entre 5 et 10 minutes) d’accéder au contenu de la foi catholique pour la connaître, la comprendre et la retenir. Une formule adaptée à tous et à tous les agendas.