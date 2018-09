La cathédrale de Nanterre est trop petite

Message de Mgr Matthieu Rougé aux diocésains :

Chers frères et sœurs du diocèse de Nanterre,

Bonne rentrée à tous ! Dans toutes les dimensions de vos vies : scolaire, professionnelle, familiale, paroissiale…

C’est par le sacrement de la consécration épiscopale que je deviendrai vraiment votre évêque le 16 septembre prochain.

Comme vous le savez, notre cathédrale est (trop) petite…

Voilà pourquoi il faudra un carton pour y entrer

(un représentant de chaque paroisse – déjà désigné – sera à l’intérieur).

Mais un grand écran sur le parvis (qui peut accueillir un millier de personnes) permettra de participer pleinement à la liturgie, de recevoir la communion, de prier pour notre diocèse. N’hésitez donc pas à rejoindre la cathédrale (en vous munissant éventuellement d’un pliant).

Grâce à la chaîne Youtube de KTO (accessible par la page d’accueil de notre site internet : diocese92.fr) et grâce à Radio Notre-Dame, il sera aussi possible de s’unir de loin à cette liturgie. Et je compte bien sur votre prière à tous.

Dès que je serai pleinement votre évêque, je partirai à votre rencontre, à l’occasion en particulier, pour commencer, des installations de nouveaux curés et de plusieurs ordinations diaconales. Je m’en réjouis vivement.

De tout cœur à votre service.

+ Matthieu Rougé

Évêque nommé de Nanterre