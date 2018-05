La Famille Missionnaire de l’Evangile de la Vie reconnue canoniquement

Le samedi 19 mai, veille de la Pentecôte, Monseigneur Cattenoz, Archevêque d’Avignon, a annoncé la reconnaissance canonique de la Famille Missionnaire de l’Evangile de la Vie. Il a nommé l’Abbé Hubert Lelièvre comme Modérateur.

Née en 1995, suite à la demande exprimée par Saint Jean Paul II dans son Encyclique Evangelium Vitae, la Famille Missionnaire l’Evangile de la Vie, a pour but d’aider ses membres à témoigner de la Parole de Jésus “Je suis venu pour qu’ils aient la Vie et la Vie en abondance” (Jn 10,10). Cette présence au sein de l’Eglise catholique s’enracine dans et par la prière eucharistique et mariale (Cf EV 100)

La reconnaissance canonique comme Association Privée de Fidèle permettra à l’Evangile de la Vie de davantage rayonner dans l’Eglise et dans la Cité, à l’heure où la conception anthropologique majoritaire se détache de toute référence à la Loi Naturelle, et à l’heure où s’exprime fortement, comme un cri de l’âme, une attente de lumière et de vérité sur la personne humaine.

« L’Evangile de la Vie s’adresse à tous les fidèles qui cherchent à comprendre et à vivre les enseignements de l’Église concernant la Vie, et notamment ceux des encycliques Evangelium Vitae et Dives in Misericordia. La Famille Missionnaire est destinée à promouvoir, protéger et à défendre la Vie de chaque personne depuis sa conception jusqu’à son terme naturel et son entrée dans la Gloire. L’Evangile de la Vie est aussi un lieu de formation à travers une vie familiale, ce qu’attendent les nouvelles générations » déclare l’Abbé Hubert Lelièvre, Modérateur de l’Association.