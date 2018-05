La Foi au risque de l’homosexualité…

L’abbé Luc Jourdan (président de Chrétiens et Cultures) organise mardi 15 mai à 20h, Salle Pétrarque à Montpellier, une conférence-débat sur le thème :

En 2013, lors des débats sur la loi Taubira, alors archiprêtre de Béziers, l’abbé Luc Jourdan déclarait :

Le principal sujet du mariage homosexuel, c’est le mariage. L’’orientation sexuelle n’est pas un choix, elle s’’impose aux personnes. […] Nos évêques demandent l’’organisation d’un véritable débat citoyen et nous devons interpeller nos élus. J’’écris dans mon éditorial que notre parole serait plus crédible si, dans nos communautés, l’’homosexualité n’’était pas un sujet tabou et que la parole puisse aussi être donnée aux homosexuels chrétiens. Sur Béziers, nous avons un groupe.

Il présente la soirée ainsi :

Des croyants homosexuels de différentes religions témoigneront de leurs itinéraires. L’émergence dans notre société d’une reconnaissance sociale des personnes homosexuelles pose des questions aux croyants. Nous accueillerons avec ouverture d’esprit leur parole et nous pourrons échanger avec eux.

Les rapports que les grands monothéismes entretiennent avec les minorités sexuelles peuvent-ils évoluer ? Ces rapports portent l’empreinte profonde des traditions et des croyances respectives du judaïsme, du christianisme et de l’islam. Aujourd’hui, l’émergence dans notre société d’une reconnaissance sociale des personnes homosexuelles pose des questions aux croyants. Comment déconstruire les préjugés et faire changer les regards ? Écouter ces personnes, rencontrer leur vie, comprendre leur démarche spirituelle, inscrite dans la singularité d’une histoire, constituent des préalables indispensables.

L’association « Chrétiens et Cultures », qui veut initier des débats et des dialogues, a invité des homosexuels, chrétien, musulman et juif. Ils ont accepté de témoigner de leur itinéraire et de la manière dont ils vivent leur foi au quotidien. Un échange sera proposé avec eux.