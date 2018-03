Nous avons évoqué il y a un mois la persécution subie par les Petites Sœurs de Marie, Mère du Rédempteur. Pour répondre à la demande d’informations et pour fédérer l’ensemble des personnes désireuses d’apporter leur soutien aux Petites Sœurs de Marie Mère du Rédempteur des personnes ont créé une association de loi 1901. L’association reconnait la Congrégation des Petites Sœurs de Marie Mère du Rédempteur, comme dépositaire privilégiée du Charisme de sa Fondatrice, Mère Marie de la Croix (Maria Nault,1901-1999). L’association à pour but de prêter assistance et soutien aux Petites Sœurs de Marie Mère du Rédempteur :

1 – dans leur vocation à porter le charisme transmis par Mère Marie de la Croix

2 -dans leur aptitude à promouvoir, conformément à l’esprit de leur Fondatrice, les valeurs spirituelles de l’œuvre,

3 – dans leur capacité à expliciter le charisme spécifique de l’œuvre, pour qu’il soit respecté dans l’Eglise et dans le monde.

4 – dans toute démarche entreprise, le cas échéant, auprès des autorités ecclésiales ou civiles, pour faire valoir leur bon droit, au service de l’œuvre de Mère Marie de la Croix.

5 – dans l’organisation de divers événements sociaux médiatiques, musicaux, culturels, artistiques, historiques, afin de contribuer aux buts précisés ci-dessus.

Elles expliquent la crise actuelle :