L’abbé Sébastien Robert administrateur du diocèse de Chartres

Le collège des consulteurs, composé de neuf prêtres, s’est réuni, lundi 2 octobre, pour élire un administrateur, le père Sébastien Robert, 36 ans, vicaire général et administrateur de la paroisse de l’Épiphanie (Chartres Beaulieu/La Madeleine, Berchères, Sours)… Il occupera cette fonction en attendant la nomination d’un nouvel évêque par le pape François.

L’abbé Sébastien Robert explique :

« En fait, le nonce apostolique mène, durant cette période, un petit état des lieux du diocèse. Il se renseigne auprès de certains prêtres sur les besoins, les spécificités et sur l’atmosphère du diocèse pour proposer au pape des noms pour un successeur. Bien souvent, il a déjà quelques idées. Cet état des lieux ne pourrait pas être réalisé avant que soit signifié à l’évêque en place son départ. Et ce temps résonne aussi comme une attente qui redonne l’envie d’avoir un pasteur pour le diocèse. On espère avoir un évêque au printemps. »