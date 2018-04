Laetitia Calmeyn nommée consulteur à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi

Le Pape François a nommé samedi cinq nouveaux consulteurs au sein du Dicastère dirigé par Mgr Luis Ladaria Ferrer.

Trois femmes y font leur entrée, parmi lesquelles Laetitia Calmeyn, vierge consacrée dans le diocèse de Paris, qui a notamment enseigné la théologie morale au Collège des Bernardins de 2009 à 2017. Originaire de Belgique, où elle est née en 1975, Laetitia Calmeyn a notamment été infirmière en soins palliatifs, avant de suivre des études à l’Institut d’Études Théologiques de Bruxelles. Elle s’est notamment spécialisée dans la théologie du corps de saint Jean-Paul II. En 2016, elle était intervenue sur le thème «Les femmes dans la formation des prêtres», lors d’un Symposium de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.

Expériences professionnelles et missionnaires:

1996-1999 : infirmière en soins palliatifs à la Clinique des Deux Alice à Bruxelles.

1998-2001 : Organisation et prédication de retraites pour jeunes dans le cadre de la communauté de La Viale (œuvre de la Compagnie de Jésus)

1999-2000 : Enseignement de la Religion Catholique à l’Ecole Européenne à Bruxelles.

2003-2004 : Lecture continue des Encycliques Veritatis Splendor et Evangelium Vitae avec un groupe de jeunes professionnels dans le cadre de l’association « Médecine et dignité de l’homme » (à Bruxelles).

2004-2005 : Cours sur « l’évangile selon saint Jean » donné à une communauté de Clarisses (Namur).

2004- 2006 : enseignement de la théologie morale fondamentale, de la morale familiale à la Fraternité monastique de Jérusalem (Bruxelles).

2007-2008 : Cours « Evangelium vitae » à l’Institut Sophia (Bruxelles)

2008-2009 : Cours de théologie morale fondamentale au Studium Notre Dame de Namur

2009-2017 : enseignante au Collège des Bernardins à Paris (Professeur extraordinaire à la Faculté Notre Dame, professeur stable de ISSR, Formation des responsables et cours publics)

2016-2017 : membre du Comité Scientifique de la NRT

Diplômes:

Licence en soins infirmiers (diplôme A1), juin1996, à l’Institut d’Enseignement Supérieur Parnasse – Deux Alice (Bruxelles).

Le baccalauréat en théologie, juin 2002, à l’Institut d’Etudes Théologiques à Bruxelles

La licence canonique en théologie, juin 2004, à l’Institut d’Etudes Théologiques à Bruxelles, obtenue avec la plus grande distinction.

Le doctorat en théologie à l’Institut Pontifical Jean-Paul II de Rome, (« Pontifico Istituto Giovanni Paulo II per studi su matrimonio et famiglia). Titre de la dissertation : « La Parole dans l’histoire et la symbolique de l’action. Essai sur les principes et fondements théologiques de la morale selon l’œuvre du Père Albert Chapelle SJ ». La thèse a été soutenue le 8 octobre 2009 à l’Institut Jean Paul II avec la plus grande distinction.

Elle avait donné une conférence de carême à Paris en 2015 :



Les deux autres femmes nommées sont deux Italiennes. Il s’agit de la sous-secrétaire du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, Linda Ghisoni, et de la directrice du département de théologie fondamentale à l’Université Grégorienne, Michelina Tenace.

Par ailleurs deux prêtres sont eux aussi nommés consulteurs :