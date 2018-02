Le scandale du MRJC, association reconnue et subventionnée par l’épiscopat alors qu’elle milite pour l’avortement et le lobby LGBT, danse désormais les frontières. Lifesitenews, site anglophone catholique d’informations, très lu, notamment à Rome, vient de publier un article signé de Jeanne Smits sur la condamnation épiscopale de la position du MRJC : de la réaction de Vincent Neymon, porte-parole de la CEF, à celles de Mgr Ginoux et Balsa.