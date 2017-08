L’appel du Rassemblement des Musulmans de France sonne avec celui du pape

Le Vincent Feroldi, Directeur du SNRM (Service National pour les Relations avec les Musulmans), écrit aux déséquilibrés musulmans :

L’Aïd el-Adha, la Grande Fête, marque pour les musulmans la fin du pèlerinage faisant mémoire de la foi d’Abraham en l’Unique.

Conformément à l’annonce du Conseil Français du Culte Musulman, l’Aïd-al-Adha se fêtera cette année le vendredi 1er septembre 2017.

A cette occasion, il est à noter que le « Rassemblement des Musulmans de France » (RMF) appelle les familles musulmanes à inviter, pendant ces jours de fête, les familles de réfugiés pour partager avec elles des moments de fraternité et de solidarité et soulager ainsi leurs souffrances.

Cet appel consonne avec le message du Pape François rendu public le lundi 21 août, en prévision de la prochaine Journée mondiale du migrant et du réfugié (14 janvier 2018) où il évoque quatre actions : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer.

Partage, fraternité et solidarité sont d’autant plus nécessaires que des événements douloureux liés à un terrorisme aveugle viennent de marquer la vie des uns et des autres dans le monde, en particulier en Espagne, en France, en Finlande, en Russie et en Irak.

A cette occasion, le SNRM espère que ce jour de l’Aïd el-Adha sera porteur de paix et de bénédictions de la part de Dieu, non seulement pour les musulmans du monde entier, mais encore pour chacun de nous et pour nos familles.

Qu’à l’image d’Abraham, Dieu le Tout Puissant, riche en miséricorde, nous garde ensemble, dans la fidélité et la confiance, pour continuer notre pèlerinage sur terre, en travaillant à la rendre chaque jour plus fraternelle !

A tous les musulmans résidant en France, bonne et sainte Fête de l’Aïd el-Adha ! Que Dieu vous bénisse, vous, vos familles, vos communautés et toute la famille humaine !