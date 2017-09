L’archevêque de Manille à Lisieux

Les fêtes de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face seront présidées par Monseigneur Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille et membre de la congrégation pour l’évangélisation des peuples ainsi que président de Caritas International.

Programme 2017

Samedi 30 septembre

15h30 Messe, Basilique

18h00 Vêpres, Carmel

20h30 Procession des reliques de sainte Thérèse du Carmel à la Basilique, veillée avec vénération des reliques

Dimanche 1er octobre – Solennité de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus de la Sainte Face

10h30 Messe présidée par S. E. Luis Antonio Tagle, Cardinal de Manille (Philippines), Basilique

15h30 Procession des reliques de sainte Thérèse de la Basilique à la Cathédrale, Chant des Vêpres

17h00 Messe à la Basilique inférieure

Lundi 2 octobre

10h00 Prière du matin en présence des reliques de sainte Thérèse, Basilique supérieure

15h30 Messe des pèlerins et prière aux saints de Lisieux, Basilique inférieure

18h00 Vêpres, Carmel

20h30 Spécial « Visite de la Basilique »

Du mardi au jeudi, conférences « 1897 : il y a 120 ans… Thérèse »

Mardi 3 octobre

10h00 Prière du matin en présence des reliques de sainte Thérèse, Basilique supérieure

10h30 Conférence, Sœur Valérie Muller (OST), L’année 1897, Centre Saint-Jean-Paul

14h15 Conférence, Frère Yannick, carme, Le combat spirituel de Thérèse, Centre Saint-Jean-Paul II

15h30 Messe des pèlerins et prière aux saints de Lisieux, Basilique inférieure

18h00 Vêpres, Carmel

20h30 Chemin de Marie, procession aux flambeaux, Basilique Lisieux

Mercredi 4 octobre

10h00 Prière du matin en présence des reliques de sainte Thérèse, Basilique supérieure

10h30 Conférence, P. Patrick Lemoine, Une découverte : la charité fraternelle, Centre St-Jean-Paul II

14h30 Conférence, P. Olivier Ruffray, Le testament spirituel de sainte Thérèse, Centre St-Jean-Paul II

15h30 Messe des pèlerins et prière aux saints de Lisieux, Basilique inférieure

18h00 Vêpres, Carmel

20h30 Veillée d’intercession, louange et adoration, Cathédrale Saint-Pierre

Prière et d’action de grâce à la Cathédrale Saint-Pierre, où Thérèse s’est nourrie de la vie de son Seigneur ; où elle s’est confessée la première fois, où le dimanche, elle venait à la messe avec toute sa famille, où elle reçut des grâces profondes, particulièrement celle où s’est dévoilée sa vocation missionnaire.

Jeudi 5 octobre

10h00 Prière du matin en présence des reliques de sainte Thérèse, Basilique supérieure

10h30 Conférence, Frère Didier-Marie, carme, Thérèse face à la mort, Centre Saint-Jean-Paul II

14h30 Conférence, Frère Didier-Marie, carme, « Après ma mort… », Centre Saint-Jean-Paul II

15h30 Messe des pèlerins et prière aux saints de Lisieux, Basilique inférieure

18h00 Vêpres, Carmel

20h30 Adoration eucharistique, Basilique inférieure

Vendredi 6 octobre

10h00 Prière du matin en présence des reliques de sainte Thérèse, Basilique supérieure

10h30 Chemin de Croix avec sainte Thérèse, derrière la Basilique

15h30 Messe des pèlerins et prière aux saints de Lisieux, Basilique inférieure

18h00 Vêpres, Carmel

20h30 Concert de piano (participation libre), Basilique inférieure

Samedi 7 octobre Journée des personnes malades ou handicapées – Pèlerinage de la famille du Carmel

Il y a 120 ans, le 25 septembre 1897, Thérèse disait à sa sœur Pauline : « C’est bien facile d’écrire de belles choses sur la souffrance, mais d’écrire ce n’est rien, rien ! Il faut y être pour savoir ! » Thérèse sait : épreuve, douleur, dépendance, humiliation, solitude, faiblesse, angoisse, doute… la liste est longue ! Aussi, le rendez-vous donné chaque année le samedi de clôture des fêtes thérésiennes aux personnes malades ou handicapées autour de sainte Thérèse se justifie-t-il pleinement : elle est bien sûr l’intercesseur efficace que le monde entier vient prier, mais surtout la sœur qui sait, qui peut, qui va comprendre la souffrance des corps et des âmes que les mots expriment si imparfaitement.

Renseignements et inscription : Laurence Panontin au 02 31 48 55 08

Programme

10h00 Accueil des personnes malades ou handicapées, Basilique supérieure

10h30 Préparation au Sacrement des malades

15h30 Messe des pèlerins présidée par Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, Basilique supérieure

18h30 Vêpres, Carmel

20h30 Procession mariale aux flambeaux autour de la Basilique

Dimanche 8 octobre – Clôture des Fêtes – Pèlerinage de la famille du Carmel