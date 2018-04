Laurent Dandrieu critique l’ouvrage de Mgr de Sinety

Nous avions évoqué ici le livre pro-immigration du vicaire général de l’archidiocèse de Paris. Dans Valeurs Actuelles, Laurent Dandrieu écrit :

Comme beaucoup, on a découvert Mgr de Sinety à l’occasion des obsèques de Johnny Hallyday et, comme beaucoup, on avait été impressionné par une homélie qui avait su saisir avec force cette occasion exceptionnelle d’annoncer l’Évangile à des millions de Français qui n’en entendent jamais parler. Autant dire que, lorsque l’on a appris qu’il préparait un livre sur les migrants, on s’attendait à tout sauf à un prêche d’une teneur aussi paresseuse que ce Il faut que des voix s’élèvent.

Car c’est bien d’un prêche qu’il s’agit, au mauvais sens du terme, moralisateur et culpabilisateur. Quand il s’agit des Français inquiets de l’immigration de masse et de la progression de l’islam, le “Qui suis-je pour juger ?” n’est plus de mise : la sentence est prononcée, sans même entendre la défense. Ils se laissent aller à une « peur irrationnelle […] viscérale, violente, dangereuse », ce sont « des enfants gâtés » qui n’ont ni courage ni générosité, saisis de « la trouille d’ouvrir [leur] coeur ». Semblant croire que tous nos concitoyens ont le train de vie de ses anciens paroissiens de Saint-Germain-des-Prés, Mgr de Sinety écarte en deux phrases cette France périphérique, priée de se serrer encore un peu plus la ceinture pour faire la place aux nouveaux arrivants, comme sa pourtant légitime insécurité culturelle.

D’ailleurs, notre prédicateur l’assène à maintes reprises dans son opuscule : en matière d’accueil des migrants, en France, « rien n’a été fait », « rien n’est prévu ». Peu importent les milliards d’euros engloutis chaque année dans une politique d’asile « au bord de l’embolie » selon la Cour des comptes, ou les centaines de centres d’accueil et d’orientation (CAO) ouverts depuis 2015 pour héberger des migrants : ces gros sous n’intéressent pas notre clerc. S’il cite un chiffre, il n’en tire pas les conséquences : pourtant, noter que « 37 % des Africains vivent dans l’extrême pauvreté », c’est indiquer qu’à l’évidence l’émigration massive vers l’Europe ne saurait être la solution à ce problème.

Même cécité sur l’islam, évacué en une phrase pour asséner que les migrants « ne viennent pas imposer dans notre pays une religion nouvelle »… En réalité, Mgr de Sinety ignore délibérément la dimension politique du sujet, au titre que la charité ne saurait s’encombrer de si sordides détails. Pourtant, il ne cesse de mélanger les ordres et de mêler ses appels à la charité de considérations politiques, en relayant les 21 mesures préconisées par le pape François aux États, en prônant l’ouverture des frontières ou en s’indignant que l’on ne traite pas en citoyen le clandestin (qui, on rougit d’avoir à le lui rappeler, est entré sur notre territoire en violant nos lois) et qu’on fasse de lui « un étranger » (sic). En réalité, cette politique colonisée par la morale nie les règles élémentaires du bien commun et les concepts mêmes de citoyenneté et de légalité. Mgr de Sinety reproche à l’État français de n’avoir pas d’autre politique que de « chasser le migrant », mais il s’emploie méthodiquement à lui interdire d’en avoir une…

Mais, me direz-vous, rien de bien neuf, c’est le discours que tient la hiérarchie catholique depuis des décennies… Mais justement, n’est-ce pas là le plus choquant ? Que l’Église, sourde à toute argumentation, sourde surtout aux souffrances de cette France périphérique qui est bien placée pour ne pas partager cette vision idyllique de l’immigration, se contente de répéter en boucle le même discours surplombant, sans jamais se soucier ni des avis autorisés de ses fidèles ni même du réel ? S’il faut que des voix se lèvent, il serait grand temps qu’elles aient pris la peine, au préalable, d’une véritable réflexion de fond sur un sujet qui met en jeu rien de moins que l’avenir de notre civilisation.