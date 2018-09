Le cardinal Barbarin lâché par ses confrères ?

C’est ce que laisse entendre Le Parisien, qui a interrogé un évêque, sous couvert d’anonymat :

« Je me pose des questions. Je ne pense pas que ce soit tenable objectivement. Il doit encore se sentir innocent, il spiritualise trop vite, il prend une position de martyr, il y a quelque chose qu’il n’entend plus. Il s’accroche sans se rendre compte que derrière son petit carré, une bonne majorité de gens ne comprennent plus son obstination ». « Une sorte d’habitude épiscopale veut qu’on vise plutôt la communion que la division ».

« Il y a des confrères qui se disent : Philippe, il serait temps qu’il remette son office au pape, il plombe un peu l’ensemble de nos missions diocésaines en France. Les prêtres lyonnais sont également un peu usés par ça, cela doit être lourd pour eux de porter ça ».