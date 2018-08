Le cardinal Louis-Marie Ling à Pontmain

Le sanctuaire Notre-Dame, à Pontmain (Mayenne) attend plus de 4 000 personnes pour fêter L’Assomption, mercredi 15 août, en présence du cardinal Louis-Marie Ling, vicaire apostolique de Vientiane, au Laos.

Cette année, Mgr Scherrer, évêque de Laval, et le père Renaud Saliba, nouveau recteur du sanctuaire marial, ont voulu mettre en lumière la petite communauté catholique (moins de 1 % de la population) de ce pays majoritairement bouddhiste.

Les célébrations commenceront le mardi 14 août, avec une veillée mariale et une procession aux flambeaux. Le moment le plus important du pèlerinage sera la messe du mercredi 15 août, sur l’esplanade de la basilique. Suivront la procession mariale, la bénédiction du saint sacrement et, pour finir, un concert.