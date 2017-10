Le cardinal Parolin célèbre la fête patronale de Saint-Louis-des-Français

Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, a célébré dimanche la fête patronale de Saint-Louis-des-Français, l’église nationale française à Rome qui fêtera en 2018 les 500 ans du début de sa construction. Revenant sur la figure de Saint Louis, le « numéro 2 » du Vatican a souligné que, en le canonisant, l’Église n’avait pas voulu canoniser un régime politique mais « son union à Jésus dans l’exercice des responsabilités ».

« La politique peut être un chemin de sainteté ». « Ouverte à la transcendance, elle peut, en tant que recherche du bien commun et une des formes les plus précieuses de charité, contribuer à faire naître une nouvelle vision politique et économique ».