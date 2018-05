Le cardinal Sarah soutient les journées liturgiques de l’abbaye de Randol

L’Abbaye Notre-Dame de Randol organise des Journées liturgiques afin de puiser à la source de la liturgie un amour plus ardent de Dieu et de l’Église. Dom Bertrand de Hédouville répond aux questions de l’Homme Nouveau sur ces journées. A lire en vous procurant le numéro ou ici. Les inscriptions sont possibles par courrier : Abbaye Notre-Dame de Randol – 63450 COURNOLS (France) –, par téléphone. : 33 (0) 473 393 100, ou sur le site internet : www.randol.org

Sur son site, L’Homme nouveau publie la lettre du cardinal Sarah, soutenant ces journées liturgiques :

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum.

Cité du Vatican, le 17 mai 2018.

Révérend Père Abbé,

Votre excellente initiative des première « Journées Liturgiques de Randol » correspond au souci du Saint-Père, et donc aussi du Dicastère, d’offrir une formation liturgique de qualité au clergé et aux fidèles, et qui peut mieux que les moines bénédictins mener à bonne fin une telle initiative, avec la qualité requise dans ce domaine si important pour la vie de l’Église ? Soyez donc remercié d’avoir entendu cet appel, et aussi pour votre prière aux intentions de ma lourde charge.

Je vous assure de mes sentiments très cordiaux et de ma profonde communion dans le service de l’Église, … in Corde Christi et Mariae.

Robert Card. Sarah.