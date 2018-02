Le denier dans le diocèse de Laval

La collecte 2017 a vu une augmentation de + 4,13% des dons par rapport à 2016, malgré une baisse de 5,4 % du nombre des donateurs.

En 2017, on a compté 6 774 donateurs. Ils étaient 7 160 en 2016. Cette perte de 5,4 % est compensée par une augmentation du don moyen de 161 à 177 €. La progression du montant global 4,13% fait retrouver ainsi la collecte de 2014.

Ce denier fait vivre les 154 prêtres, les salariés et de nombreux bénévoles qu’il faut former, accueillir… Dans le détail cela représente 40 prêtres en activité, 59 prêtres de plus de 75 ans, 3 séminaristes, 43 salariés (28 équivalents temps plein). Qui sont ces 43 salariés et que font-ils ? Il reste aussi à savoir combien le diocèse de Laval verse à la Conférence des évêques de France.

Si on ne trouve pas d’antenne du MRJC dans ce diocèse, il y a celle de la JOC. Son responsable est M. Mathieu BÂCHET. Est-il payé par le diocèse ?