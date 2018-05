Le diagnostic prénatal ne sert qu’à éliminer les trisomiques

Extrait d’un entretien donné par Mgr Michel Aupetit dans Le Quotidien du Médecin :

Le diagnostic prénatal est formidable pour détecter des problèmes et anticiper des soins. Mais s’il ne sert qu’à éliminer les trisomiques, ça ne va pas. C’est entrer dans une société eugéniste où les plus faibles n’ont plus leur place. Entretien @leQdM https://t.co/jqJo2rpvLg pic.twitter.com/mrBaDCMjJC

— Mgr Michel Aupetit (@MichelAupetit) 7 mai 2018