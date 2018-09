Le diocèse de Paris annonce le nouvel an juif

À Paris du dimanche 9 septembre à 19h59 au mardi 11 septembre à 21h01.

Chaque année, un dimanche proche du Nouvel An juif est choisi pour sensibiliser l’assemblée dominicale à l’enracinement de la foi chrétienne dans l’élection du peuple juif et à l’importance des liens personnels de connaissance et d’estime mutuelles. Vous pouvez à cette occasion vous procurer des cartes postales et des affiches : 0,25 € par carte et 0,50 € par affiche.

Cette initiative est organisée conjointement par le Service national pour les Relations avec le Judaïsme et la Commission Chrétiens et Juifs de la Fédération Protestante de France. Initialement proposée dans l’Île-de-France, elle s’étend maintenant à bon nombre de régions de France.

La carte de vœux est un moyen simple et très apprécié par nos amis juifs. Chaque chrétien est invité à envoyer aux personnes juives qu’il connaît une carte de vœux afin de lui exprimer son amitié ou sa sympathie.

Les communautés chrétiennes peuvent envoyer une affiche à la communauté juive (synagogue, centre communautaire, école) de son quartier avec laquelle elle tisse déjà des liens ou bien en vue simplement de manifester notre sympathie à l’égard de ceux que Jean-Paul II appelait nos frères aînés.

Ces cartes et affiches sont disponibles au :

Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme

(Secrétariat de la Paroisse Saint-Christophe de Javel)

28 rue de la Convention, 75015 Paris