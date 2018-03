Le diocèse de Rodez en fin de vie

Mgr Fonlupt, évêque de Rodez, a balayé l’actualité mercredi midi dans les locaux du nouvel évêché de la ville. En juillet prochain, Mgr Fonlupt et ses proches collaborateurs, une douzaine d’employés permanents, fêteront leur deuxième anniversaire dans les locaux de l’ancien carmel. Même si l’évêché a déménagé il y a plus d’un an, Mgr Fonlupt garde toujours un œil attentif sur ses anciens locaux du Palais épiscopal. Et notamment sur le projet avorté de le transformer en hôtel de luxe…

« Je n’interfère absolument pas dans ce dossier. Je suis seulement triste et je regrette, comme de nombreux ruthénois, de voir un tel écrin fermé au public. »

Le milieu rural voit les paroisses de moins en moins fréquentées.