Le Dressing des Evêques revisité

C’est le titre d’une exposition alliant la haute couture et la religion, dans le Calvados, imaginée par la conservation des Antiquités et Objets d’art du Département du Calvados. A travers des pièces d’exception prêtées par Chanel, Schiaparelli, Versace,… et des œuvres et trésors conservés dans le Calvados –représentations peintes ou sculptées, riches broderies et joyaux d’orfèvrerie – l’exposition met en lumière l’inspiration entretenue entre le sacré et la haute couture.

Parmi les objets phares de l’exposition : costumes du film Roma de Federico Fellini prêtés par la ville de Rimini, robe Pretino portée par Ava Gardner, créations liturgiques des ateliers de l’Abbaye de Saint-Wandrille, robes Chanel, Schiaparelli, Versace, manteaux Alexander McQueen, Balenciaga, Nina Ricci, tenues prêtées par le Victoria and Albert Museum, vêtements sacerdotaux de l’Archevêque Thomas Beckett devenus des reliques…

Quand on regarde les logos du dossier de presse, il semble que le diocèse ne soit pour rien dans cette exposition qui mêle ornements liturgiques et vêtements féminins, comme celui-ci :

Mais en regardant mieux, on découvre que les archives diocésaines, le Carmel de Lisieux, la cathédrale de Lisieux, l’abbaye de Mondaye, l’abbaye de Saint-Wandrille ont prêté des ornements…