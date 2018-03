Le Jeudi Saint sali dans le dans le diocèse d’Orléans

Devant la presse, Jeudi Saint, en la fête de l’institution du sacerdoce, Monseigneur Jacques Blaquart, évêque d’Orléans, s’est exprimé suite aux témoignages de deux victimes présumées, qui accusent le recteur de la basilique de Cléry-Saint-André, l’abbé Olivier de Scitivaux, de viols et d’agressions sexuelles, commis dans les années 1980 et 1990, alors qu’il était séminariste et aumônier. L’évêque appellé “les autres victimes à sortir du silence, à se manifester”pour que “l’Église devienne une maison sûre pour les familles”.

“Ma première pensée va aux victimes (…) je mesure le poids de souffrance accumulé pendant des décennies.” “Je voudrais adresser un message à tous les catholiques du Loiret : n’ayons pas peur d’affronter la vérité”.

Le prêtre est suspendu de ses fonctions depuis dimanche. Il aurait reconnu des faits devant Mgr Blaquart.