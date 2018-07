Le mensuel du diocèse de Rennes est en ligne

Vous pouvez le retrouver ici. Il consacre un dossier au diocèse du… Mans.

Depuis le 28 janvier, en la fête de saint Julien, le Diocèse du Mans est entré en synode, sur le thème : « Quelles communautés parois- siales pour aujourd’hui ? ». Le grand orgue de la cathédrale a été inauguré le 3 juin après restauration. Le 1er juillet, Amaury de la Motte-Rouge a été ordonné prêtre.

Les deux diocèses, de Rennes et du Mans, se touchaient jusqu’en 1855, quand fut créé le diocèse de Laval. Jusqu’alors, il n’y avait qu’une cathédrale pour les deux départements de la Sarthe et de la Mayenne (l’ancien Maine). On compte aujourd’hui plusieurs prêtres coréens dans ce diocèse, en reconnaissance du missionnaire sarthois Syméon Berneux, décapité en 1866 en Corée et canonisé en 1986. La paroisse de Mamers, tenue par deux prêtres, un Breton et un Coréen, a 53 clochers… Le Mans est jumelé à Paderborn en Allemagne… depuis 836 (un record !). L’évêque du Mans Aldric remit cette année-là des reliques de saint Liboire, un de ses prédécesseurs, à l’évêque saxon Badurad pour qu’il puisse consacrer sa cathédrale.

