Le MRJC organise un débat entre la France Insoumise et l’évêque d’Amiens

Lundi de Pâques à Amiens, 300 personnes ont assisté à une table ronde entre le député France Insoumise de la Somme François Ruffin et Monseigneur Olivier Leborgne, l’évêque d’Amiens. Ce débat était organisé par le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne. François Ruffin déclare :

« Le point commun qu’il peut y avoir entre celui qui croit au ciel et celui qui n’y croit pas, c’est une opposition à ce que tout soit économique et que le but ultime de l’homme soit le profit. Et je pense que là-dessus, il y a un terrain commun évident entre la foi chrétienne et les convictions de gauche. Je ne crois pas en Dieu, mais pour moi, le Christ est un mythe important, comme le sont Jean Jaurès ou la Révolution française. Et je pense que les mythes peuvent nous aider à aller au-delà de nous-mêmes, à nous dépasser pour nos idées. »