Le père Guy Gilbert félicite une femme “ordonnée” chez un Gallican

A l’été 2015 j’évoquais avec quelques photos une concélébration en présence d’un pseudo évêque gallican, à l’occasion des 50 ans de Sacerdoce du Père Guy Gilbert, en compagnie de 3 autres évêques, des vrais : Mgr Jean Philippe Nault, évêque de Digne, Mgr Norbert Turini, évêque de Perpignan, et Mgr Jean Michel Di Falco.

Une lectrice nous apporte quelques informations sur ce Raphaël Steck, qui a obtenu une bâtisse en location dans la banlieue de Strasbourg sous le nom d’église gallicane alors qu’il n’en fait plus parti depuis 2015, comme l’indique le régent de l’église Catholique Apostolique et Gallicane dans un texte du 23 septembre 2018. Il n’en est même plus membre depuis 2013 :

Alors pourquoi évoquer ce personnage ? Il célèbre des messes (non valides), des mariages et des parodies pour personnes homosexuelles, il baptise des adultes ainsi que des enfants et (nouveauté ?) le dimanche 30 septembre il a ordonné une femme prêtre.

Cerise sur le gâteau, le père Guy Gilbert a félicité cette femme pour sa nouvelle fonction :

Le père Guy Gilbert aurait-il perdu la tête ?