Dans le numéro d’été de L’Homme Nouveau (à découvrir ici), Rémi Fontaine revient sur le scandaleux soutien du quotidien La Croix au référendum sur l’avortement en Irlande et note que la CEF brille par son absence :

Le vrai scandale dans cette affaire qui touche le journal officieusement officiel (ou l’inverse) de l’épiscopat, reste le silence assourdissant de la Conférence des évêques de France. Mais on voit que ce scandale persiste depuis plus de quarante ans, avec des évêques plus soucieux de négocier leur Sécurité sociale avec l’État que d’opposer un refus véritable à une loi d’infanticide prénatal, selon l’aveu même de Simone Veil dans ses mémoires. Une omission homicide, comme disait le professeur Lejeune.