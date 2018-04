Le vicaire général de l’archidiocèse de Paris publie un livre pour défendre les migrants

Mgr Benoist de Sinety, vicaire général du diocèse de Paris vient de publier un livre. Un plaidoyer en faveur de l’accueil des immigrés.

[…] la réalité qui me saute aux yeux quand je vais dans le nord-est de Paris, ce sont les migrants qui campent sur le trottoir ou dans des squats avenue de Flandres, à Stalingrad (XIXe), à la Chapelle (XVIIIe). Dans notre pays, la fraternité est en friche. Ce livre ne prétend donner ni solutions ni leçons mais inviter chacun à réfléchir et à tendre la main à l’étranger. Il en va de sa dignité. Et de la nôtre aussi. […] nous avons peur des migrants qui dérangent notre confort, nos modes de vie. Cette crainte où entre une part de fantasme, nous aveugle et nous empêche de nous intéresser à eux. Pourtant, ces hommes, ces femmes et ces enfants ne sont ni criminels ni voleurs. Franchement, 68 millions de Français ne sont-ils pas suffisamment forts pour ne pas s’alarmer de quelques dizaines de milliers de personnes qui arrivent chez nous les mains vides, simplement dans l’espoir d’une vie meilleure ? […]