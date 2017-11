Les évêques de Guyane et des Antilles à Paris

Samedi, plus de 3 000 fidèles originaires des Antilles et de la Guyane se sont rassemblés à l’église Saint-Sulpice à Paris pour un office célébré par Monseigneur Jean-Yves Riocreux, évêque de Guadeloupe, en compagnie de Monseigneur David Macaire, évêque de Martinique, et de Monseigneur Emmanuel Laffont, évêque de Guyane.

Les trois évêques revenaient de Lourdes.

Monseigneur David Macaire a déclaré :

« La Martinique se prépare à accueillir du 12 au 20 juillet 2018 la Journée caribéenne de la jeunesse. La jeunesse de toute la Caraïbe est attendue à la Martinique pour cette occasion. » « Nous allons fêter la mémoire de nos parents qui nous ont laissé en héritage non la honte, mais la profondeur de la foi. Après l’abolition, nos ancêtres esclaves sont accourus à l’église pour remercier le Seigneur, c’est une réalité historique! »

Mgr Riocreux a ajouté :