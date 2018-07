Les funérailles du cardinal Tauran seront célébrées par le cardinal Sodano le 12 juillet

Suite au décès du cardinal Tauran, Mgr Georges Pontier Archevêque de Marseille, Président de la Conférence des évêques de France s’est exprimé :

Le Cardinal Jean-Louis Tauran a donné toute sa vie pour le service de l’Évangile et de l’Église dans la diplomatie du Saint Siège et toujours au service de la paix dans le monde dans le dialogue interreligieux. D’après lui, les religions ne sont pas la cause des guerres dans le monde mais on ne peut comprendre le monde sans les religions. Sa foi et son courage dans les épreuves qu’il a traversées ont fait l’admiration de tous. Jusqu’au bout, il a servi et témoigné. Nous rendons grâce à Dieu pour son ministère et le confions à sa miséricorde.