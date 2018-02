Les paroisses sont faites pour conduire les gens au salut

Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors, présente dans La Vie quercynoise les projets diocésains 2018. Extrait :

Le 9 décembre 2017, vous avez lancé la charte des paroisses. Quels changements va-t-elle entraîner ?

Les changements dans les paroisses, ça dépend d’abord des paroissiens, de leur curé et de l’investissement que chacun y met. Depuis deux ans, avec les prêtres du diocèse, nous y travaillions, ce qui a donné un document de quinze pages qui présente nos réflexions sur la définition des paroisses, son organisation, l’enseignement de la nouvelle évangélisation, jusqu’à son intégration au sein de l’Église.

D’abord, nos paroisses sont faites pour annoncer le Christ pour conduire les gens au salut. Elles sont constituées de communautés chrétiennes entretenant des relations entre ses membres pour faire découvrir au plus grand nombre qu’il est aimé de Dieu : c’est la finalité évangélique qui passe par les réalités de la vie fraternelle au quotidien, avec des gens qui partagent sur la parole de Dieu. La paroisse, c’est toute la dynamique de l’Évangile avec sa structure : curés, prêtres, diacres, tous chargés d’annoncer la Bonne Nouvelle. Avec l’ensemble des prêtres responsables, nous avons convenu de la création, dans chaque paroisse, d’une Équipe d’animation pastorale (restreinte à cinq – sept personnes). Ses membres porteront au quotidien la vie de la paroisse, dans le souci de faire vivre la vie chrétienne au plus près des gens. La charte sera mise en œuvre immédiatement et devra être fonctionnelle dans tout le diocèse, au plus tard, le 1er septembre 2019.

En prolongement de votre lettre pastorale de septembre 2017, quels objectifs allez-vous fixer aux Lotois pour cette nouvelle année ?

Dans cette lettre pastorale, j’ai proposé, à ceux et celles qui vont s’engager dans les Équipes d’animation pastorale, une formation. Les thèmes et pistes de réflexion qui seront approfondis sont : la définition d’un projet pastoral ; les réalités sociologiques du monde actuel (Qu’avons-nous à dire à ce monde ?) ; l’organigramme du diocèse ; la prière, source de la mission ; la théologie de l’Église. Les autres modules de réflexion sont : les liens entre l’action et la prière ; les manières de vivre nos engagements ; l’Inter-religieux, aujourd’hui ; le contenu de la foi chrétienne ; la célébration de la parole de Dieu ; le fonctionnement de l’Église. […]

La prière pour les vocations sera l’un des thèmes de la prochaine année. L’évêque de Cahors Alain de Solminihac amenait des missionnaires auprès des populations des villages du Quercy et souhaitait un clergé attentif aux personnes. Quatre cents ans après, nous avons toujours besoin d’avoir des prêtres. Il faut réveiller les sentiments religieux car je ne les crois pas tout à fait éteints. Cette question de l’appel est donc, fondamentale. En proposant ce synode sur les Jeunes, le pape François nous dit qu’il faut arriver à les comprendre. Comprendre leur rapport à la foi et les aider à discerner quel est le sens de leur vie. Pourquoi Dieu les a-t-il mis sur cette terre ? Qu’attend Dieu d’eux ? Et eux, qu’attendent-ils de Dieu ? Ce sont des questions pour un Jeune. Dans le Lot, on a la chance d’avoir des jeunes prêtres. Rencontrer un jeune prêtre peut être un soutien pour un adolescent qui peut trouver là, une oreille attentive. L’Église peut jouer ce rôle d’écoute, d’accompagnement pour tous, croyants ou non-croyants dès lors que les Jeunes ont besoin d’y voir un peu plus clair sur leur vie. L’Église, ce n’est pas seulement le prêtre, c’est aussi le laïc, si c’est un animateur formé. […]