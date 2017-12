Les projets 2018 de Mgr Dognin

Dans le diocèse de Quimper et Léon, 20 nouvelles paroisses ont été créées. Mgr Laurent Dognin explique à l‘actu.fr :

Les 20 paroisses nouvelles sont en place depuis le mois de septembre. Pour marquer leur création, chacune a ou va organiser une fête au cours de l’année. J’ai assisté personnellement à celle de Lesneven et j’ai pu constater que les gens étaient heureux de se retrouver. Ce type de rassemblement donne du dynamisme. Cependant, il faut reconnaître que le territoire des nouvelles paroisses est plus étendu. C’est un inconvénient mais cela a tendance à fédérer les énergies. De ce changement, il découle un autre chantier, toujours en cours, celui de la constitution des communautés chrétiennes locales. L’enjeu, je le rappelle, est d’assurer une présence chrétienne au niveau local en permettant aux fidèles de se rassembler. Il s’agit aussi d’organiser la catéchèse, des visites aux personnes malades… La mise en place de ces communautés va sans doute mettre un peu de temps.

Vous vous attendiez à davantage de difficultés ?

Non. Je savais que la plupart des anciens doyennés qui correspondent aux nouvelles paroisses fonctionnaient déjà bien. J’ai été surpris par la bonne volonté des gens mais j’ai aussi été frappé par une certaine fragilité et la difficulté de trouver parmi les bénévoles des responsables. J’entends aussi les inquiétudes liées aux messes du dimanche. Il y en aura moins qu’avant. Ce n’est pas à cause des paroisses nouvelles. Cela est lié à la diminution du nombre de prêtres et de fidèles. […]

Des interrogations ont été soulevées sur le financement de la radio RCF Finistère. Qu’en est-il ?

Le diocèse a une bonne radio, très présente sur le terrain. On a beaucoup de chance. D’autres en France sont beaucoup plus fragiles. Le financement de RCF Finistère, nous l’assumons. Cette question du financement se pose néanmoins dans tous les diocèses. Il y en a une autre autour de la numérisation de la radio. Ce phénomène est irréversible et représente un défi dans les années à venir. […]

Quels sont vos projets pour 2018 ?

Je vais notamment commencer mes visites pastorales dans les nouvelles paroisses. Pendant quatre ou cinq jours, il s’agit d’aller à la rencontre des chrétiens mais aussi des élus locaux, d’aller dans les écoles de l’enseignement catholique, dans des entreprises… La première visite est programmée du 10 au 14 février dans la paroisse de Saint-Herbot, en Centre-Finistère. Je ne ferai qu’une visite l’an prochain. Mais à partir de 2019, je projette d’en faire trois par an. Ces visites sont aussi l’occasion d’encourager les personnes engagées au service de l’Église et de leur donner mes orientations pour avancer, progresser.