Les séminaristes de Paris à la découverte de la messe traditionnelle

Côme de Prévigny écrit dans la revue de Renaissance catholique que les séminaristes parisiens ont assisté à l’occasion de la fête de la Présentation, le 2 février dernier, à la messe célébrée selon le mode traditionnel par le père abbé du Barroux en l’église Saint-Louis-en-l’Île. Et ce n’est pas tout :

Chaque année, les responsables du Grand Séminaire de Paris ont l’habitude de proposer à leurs pupilles d’étudier un module d’enseignement de leur choix. Peut-être cette pratique tire-t-elle ses racines de méthodes éducatives datées, imprégnées de slogans participatifs et démocratiques. À l’heure où la base tire des conclusions sévères sur l’inanité des expérimentations malavisées des aînés, cette pratique ne peut que faire éclore des thèmes classiques, tranchant avec les inconséquences du passé.

Aussi, en 2018, les quatre-vingt séminaristes que compte l’archidiocèse décidèrent-ils, à une majorité absolue des votes, d’étudier la liturgie traditionnelle et le Motu Proprio Summorum Pontificum. Forcément, ce choix ne fut pas sans susciter l’inquiétude de nombreux évêques qui devisèrent du sujet à l’occasion de la dernière conférence épiscopale. Le monde traditionnel n’avait-il pas été placé en quarantaine dans les années 1970 ? L’Église de France devait-elle vraiment revenir sur ce qu’elle croyait avoir jadis proscrit avec l’assentiment de Paul VI ? Certes, Benoît XVI avait, semble-t-il, nuancé les interdictions en consentant à l’établissement de quelques réserves. Mais, face à la pression des aspirations, le mouvement avait emporté les idées toutes faites sur son passage. De plus en plus de vocations s’étaient tournées vers les instituts traditionnels et une grande partie des recrues, non contentes de se voir imposer des restrictions par l’épiscopat, avaient migré vers la communauté Saint-Martin, l’un des derniers viviers dans lesquels puisent les diocèses confrontés à un cruel défaut de prêtres. Par ce stratagème, ce sont finalement les séminaristes qui imposent leur formation aux évêques démunis et non le contraire. N’était-ce pas finalement le couronnement des dispositions post-conciliaires désireuses de redonner la parole au peuple de Dieu ?

Mais cette fois, il n’est plus question de mouvance tridentine ou de ressortissants de la maison de formation d’Évron, mais bien de séminaristes diocésains, cette sania pars que les évêques avaient cru pouvoir préserver de l’aspiration dite intégriste. Alors que pendant des années, les responsables de la formation sacerdotale avaient clairement dissuadé le futur clergé d’approfondir le missel traditionnel, c’est la nouvelle génération, celle de La Manif Pour Tous, qui fait voler en éclat les torpeurs des anciens, ceux de l’Après-68.

Rendez-vous fut donc pris en l’église Saint-Eugène-Sainte-Cécile pour une journée d’information avec deux professeurs chargés des âmes de ladite paroisse, les abbés Marc Guelfucci et Éric Iborra, ainsi que certains fidèles représentatifs. Des vêpres solennelles de Saint-Ignace d’Antioche avec trois chapiers furent dignement célébrées. Un demi-siècle après les avoir abandonnés dans la précipitation, les séminaristes goûtaient à nouveau en corps constitué à la magnificence de rites redécouverts avec respect et piété. Ce qui semblait, au terme des interdictions, devoir être l’apanage de quelques esprits curieux, en quête d’archéologisme, paraissait devoir devenir un enseignement commun duquel nul futur prêtre de notre temps n’allait pouvoir faire abstraction. En un instant, des paroisses censées demeurer des sas de décontamination et ensuite des réserves folkloriques étaient devenues des laboratoires modèles pour une nouvelle évangélisation. […]