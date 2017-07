L’étrange rite de Mgr Fonlupt

En regardant cette vidéo prise à Millau, on se demande s’il s’agit vraiment d’une messe catholique. Il s’agissait de la messe d’ordination de Manoj, originaire d’Inde, dimanche 25 juin en la cathédrale de Rodez. La mise en scène de l’élévation des Saintes Espèces laisse particulièrement mal à l’aise

Par ailleurs, il n’y a pas si longtemps, après une ordination, tous les assistants étaient conviés à un vin d’honneur dans les jardins de l’évêché. Depuis le déménagement, le siège épiscopal ne se trouvant plus à côté de la cathédrale et n’ayant pas non plus de jardin, le vin d’honneur a lieu dans la cathédrale !